Мэддисон и Грилиш — приоритетные цели "МЮ" на зимнее трансферное окно

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с приоритетными целями на зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.В первую очередь "красные дьяволы" хотят заполучить полузащитника "Лестер Сити" Джеймса Мэддисона и хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.Трансферная стоимость Грилиша оценивается в € 35 млн. В этой кампании 24-летний футболист записал в свой актив 8 голов и 6 результативных передач в 21 встрече за "Астон Виллу" во всех турнирах."Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.