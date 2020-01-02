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Мэддисон и Грилиш — приоритетные цели "МЮ" на зимнее трансферное окно

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с приоритетными целями на зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.

В первую очередь "красные дьяволы" хотят заполучить полузащитника "Лестер Сити" Джеймса Мэддисона и хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Трансферная стоимость Грилиша оценивается в € 35 млн. В этой кампании 24-летний футболист записал в свой актив 8 голов и 6 результативных передач в 21 встрече за "Астон Виллу" во всех турнирах.

"Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.

"Чемпионат"


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Теги: Манчестер Юнайтед Мэддисон АПЛ Лестер Астон Вилла
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