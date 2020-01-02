"Астон Вилла" рассматривает вариант с арендой нападающего "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Sky Sports.
Такое решение бирмингемский клуб принял после того как стало известно, что их нападающий Уэсли может пропустить остаток сезона из-за травмы.
26-летний Батшуайи в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах АПЛ.
"Астон Вилла" после 21 матча набрала 21 очко и занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии.
Sport24
"Астон Вилла" намерена арендовать у "Челси" Батшуайи
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