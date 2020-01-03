Клопп — о беспроигрышной серии "Ливерпуля": наш Новый год начнётся в конце мая

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал беспроигрышную серию команды продолжительностью в год после победы над "Шеффилд Юнайтед" (2:0)."Это говорит о многом в положительном ключе для нас. Это особенно и уникально. Но сейчас мы не думаем о том, что уже год не проигрываем. Наш новый год начнётся в конце мая. Поэтому для нас дистанция измеряется в сезонах, а не в годах", — приводит слова Клоппа ВВС."Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Следующий матч подопечные Юргена Клоппа сыграют с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии. Встреча состоится 5 января на стадионе "Энфилд".