Стали известны номинанты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имена восьми футболистов, претендующих на звание лучшего игрока декабря в АПЛ.На приз "футболист месяц" претендуют Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Эмилиано Буэндия ("Норвич"), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Бен Фостер ("Уотфорд"), Дэнни Ингз ("Саутгемптон"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон") и Джейми Варди ("Лестер").В голосовании участвуют болельщики, капитаны 20 клубов АПЛ, а также группа экспертов. Победитель станет известен на следующей неделе.