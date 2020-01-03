"Ливерпуль" получил право играть в Кубке Англии с нашивкой за победу в клубном ЧМ

"Ливерпуль" получил право играть в Кубке Англии и Лиге чемпионов с нашивкой на форме за победу на клубном чемпионате мира-2019.Как сообщает журналист Джеймс Пирс, "Ливерпуль" сыграет в форме с нашивкой против "Эвертона" в третьем раунде Кубка Англии в это воскресенье. Также стало известно, что АПЛ действительно запретила "Ливерпулю" играть в форме с нашивкой в чемпионате страны. Исключение сделали ради матча 20-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который прошел 29 декабря."Красные" заслужили право носить нашивку после победы над бразильским "Фламенго" (1:0) в дополнительное время финального матча КЧМ-2019. За это "Ливерпуль" был награжден значком размером 78 мм на 57 мм, который будет разрешен для ношения только на футболках игроков первой команды, исключая ее появление на ретро-футболках, на футболках молодежных и юношеских команд либо тренировочной одежде.