Голкипер "Астон Виллы" Хитон и нападающий Уэсли выбыли до конца сезона

"Астон Вилла" до конца нынешнего сезона потеряла вратаря Тома Хитона и форварда Уэсли. Оба игрока травмировали связки колена, сообщает пресс-служба "львов" на официальном сайте клуба.Хитон и Уэсли получили повреждения в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли", которая состоялась 1 января на стадионе "Терф Мур". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Бирмингема.В нынешней кампании Уэсли забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 21 встрече АПЛ. 23-летний бразилец также записал в свой актив 1 гол в 1 матче Кубка английской лиги.Хитон в этом сезоне помог "Астон Вилле" в 20 встречах Премьер-лиги. 33-летний голкипер пропустил 35 мячей. В его активе 4 сухих матча.