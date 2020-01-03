Чемберс: огромное спасибо за поддержку. Я вернусь сильнее, чем раньше

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс обратился к болельщикам, который поддержали его после тяжелой травмы. Футболист оставил сообщение в твиттере."Есть одно сообщение, которое я хотел бы донести до всех. Я определенно вернусь сильнее, чем когда-либо прежде. Хотел бы сказать огромное спасибо за все сообщения и поддержку, которую вы оказали мне за последние пару дней", — написал Чемберс.Защитник "Арсенала" выбыл на срок до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена. Травму Чемберс получил в матче с "Челси" в конце декабря.