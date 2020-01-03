Усманов может стать спонсором "Эвертона" и получить права на название стадиона

Российский бизнесмен Алишер Усманов допустил, что станет одним из спонсоров "Эвертона", поддержав своего давнего бизнес-партнера Фархада Мошири.Ранее Усманов владел акциями лондонского "Арсенала", но в 2018 году отказался от них. Также с 2008 года он занимает пост президента Международной федерации фехтования."Я думаю об инвестировании в этот клуб. Я не могу отказаться от "Арсенала", я останусь его фанатом. Но если я стану инвестором "Эвертона", я надену его форму, потому что я профессионал.Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его "УСМ Арена"? Мне необязательно становиться владельцем, я могу просто спонсировать их", — цитирует Усманова Financial Times.