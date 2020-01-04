Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что "Ливерпуль" рассматривал его кандидатуру в 2015 году, когда он ушел из "Реала". В итоге красных возглавил Юрген Клопп.
"После того, как я покинул "Реал", я пообщался с владельцем "Ливерпуля". Они искали нового тренера, но, думаю, сделали правильный выбор, назначив Юргена. Он проделал фантастическую работу в "Ливерпуле". Молодец", — приводит слова Анчелотти The Telegraph.
Напомним, в воскресенье "Эвертон" сыграет с "Ливерпулем" в 3-м раунде Кубка Англии.
Sport24
Анчелотти признался, что он мог возглавить "Ливерпуль" вместо Клоппа
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