Кастильо - о выступлениях "Ливерпуля": у нас менталитет победителей

Вратарь "Ливерпуля" Адриан Кастильо отметил, что команда переживает прекрасные времена, но обольщаться не стоит."Мы люди, а не машины, но сейчас у нас менталитет победителей. Игроки работают вместе уже несколько лет. Когда Юрген Клопп пришел в клуб, то начал делать много хорошего. С момента победы в Лиге чемпионов наш менталитет сделал команду сильнее. — Сейчас прекрасные времена, нужно ими наслаждаться, однако не витать в облаках. Мы знаем, что до конца сезона еще далеко.Очевидно, мы хотим выиграть новый трофей, идти дальше по турнирной сетке Лиги чемпионов и успешно стартовать в Кубке Англии. Впереди много соревнований, и важно оставаться семьей", — цитирует официальный сайт клуба Кастильо.