Сульшер - о ничьей с "Вулверхэмптоном": переигровка лучше, чем вылет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" в матче 1/32 Кубка Англии. Впервые за пять лет манкунианский гранд не смог пробить в створ ворот соперника в матче АПЛ или Кубка Англии."Как бы то ни было, переигровка меня радует больше, чем вылет. В Кубке Англии всегда сложно играть и сегодня мы получили очередной тому подтверждение.У "Вулвз" были моменты, но несколько раз великолепно сыграл Серхио Ромеро — этот парень никогда нас не подводил. Считаю, что Серхио — великолепный человек и профессионал.Люблю Кубок Англии. Думаю, то, что мы сыграем ещё один матч является справедливым исходом", — цитирует Сульшера BBC.