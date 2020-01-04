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Все матчи Кубка Англии начнутся с задержкой из-за внимания к психическому здоровью

Все матчи Кубка Англии начнутся на минуту позже, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Эта акция была разработана совместно с Heads Up и посвящена психическому здоровью.

Отмечается, все 32 матча Кубка Англии начнутся на минуту позже запланированного времени. Таким образом ассоциация призывает фанатов найти минуту и подумать о своём психическом здоровье.

Во время минутной задержки болельщикам будет предложено рассмотреть положительное влияние, которое 60 секунд может оказать на их собственное благополучие или на поддержку друга или члена семьи.

"Мы знаем, что мужчины могут неохотно говорить на эту тему, поэтому мы решили использовать футбол для того, чтобы подчеркнуть важность психологической подготовки", — сказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

"Чемпионат.сом"


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Теги: АПЛ
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