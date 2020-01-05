"Челси" хочет продать Алонсо и Эмерсона в январе

Руководство лондонского "Челси" до закрытия зимнего трансферного окна хочет продать защитников Маркоса Алонсо и Эмерсона, сообщает Calciomercato.com.В услугах Эмерсона заинтересован туринский "Ювентус". Стоимость 25-летнего итальянца оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне защитник записал в актив 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.Трансферная стоимость Алонсо составляет € 25 млн. В этой кампании 29-летний испанец забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 14 встречах за "Челси" во всех турнирах.Контракт Эмерсона с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, соглашение Алонсо — до 30 июня 2023-го.