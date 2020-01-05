"Эвертон" - о матче с "Ливерпулем": едем на "Энфилд", стадион чемпионов Англии 1891 года

"Эвертон" перед выездным матчем 1/32 финала Кубка Англии с "Ливерпулем" напомнил о завоевании титула чемпиона Англии в 1891 году, когда команда выступала на стадионе "Энфилд".В настоящее время "ириски" проводят домашние встречи на арене "Гудисон Парк", а "Энфилд" принадлежит "Ливерпулю"."Итак, отправляемся на "Энфилд", домашний стадион чемпионов Англии сезона-1890/91. Давно ждём победы на нашей старой арене. Так почему бы ей не случиться сегодня?" — говорится в сообщении "Эвертона" на странице клуба в твиттере.