Моуринью: если кто-то и должен был сегодня победить, то это "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал ничейный результат его команды с "Мидлсбро". Команды встречались в 1/32 финала Кубка Англии."Сегодня я ощущал, что у нас были проблемы. Особенно когда мы проигрывали без наличия в составе нападающих и возможности двигать мяч между линиями. К счастью, этот период прошёл в ходе матча — к этому приложили руку и я, и сами ребята.Ло Чельсо и Ламело очень помогли нам сегодня. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это "Тоттенхэм" — мы создали больше шансов и не забили те голы, который были обязаны забивать.Конечно же, мы хотели победить. Тем не менее было очевидно, что это будет непросто сделать. Соперник играл на домашнем стадионе, а это серьёзный плюс", — цитирует Моуринью BBC.