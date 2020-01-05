Анчелотти: "Эвертон" разочарован вылетом из Кубка Англии, но теперь нужно сосредоточиться на АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии."Я разочарован тем, что у нас было много моментов, но мы так и не смогли забить. Это разочаровывающий результат, но теперь нужно сосредоточиться на АПЛ.Думаю, мы могли бы сыграть лучше. Мы играли на контратаках, у нас были моменты, но реализовать их не удалось. Нужно работать каждый день, чтобы улучшить игру. У нас есть возможность подняться в таблице АПЛ, теперь это наша цель", — цитирует итальянца ВВС.