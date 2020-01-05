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Моуринью сообщил, что травма Кейна носит серьезный характер

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сообщил о том, что травма, полученная капитаном команды Гарри Кейном, носит серьезный характер. Кейн получил повреждение задней поверхности бедра в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

"Думаю, что на эту тему лучше говорить медперсоналу или лучше дождаться официальной информации от клуба. Могу сказать одно: мои опасения насчет того, что травма Гарри не мелкая, оправдались. Это не небольшое повреждение, но о сроках говорить я не могу.

В настоящее время у нас не будет так: "Гарри, Гарри, Гарри, Гарри". Будем использовать имеющихся игроков. Парни делали все, что могли, нельзя переделать Моуру или Сона в «девятку» наподобие Кейна. Поэтому нужно пробовать другие варианты", — цитирует Моуринью Sky Sports.

Sport24


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Теги: Моуринью Кейн Тоттенхэм
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