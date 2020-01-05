Клопп: надеюсь, теперь все видят, что "Ливерпуль" уважает Кубок Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Эвертоном" (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии."Мы хотели разбавить состав игроками, которые получают не так много практики."Эвертону" было трудно принять то, что они фавориты в этом матче, учитывая состав, который мы выпустили. Но наши ребята сыграли очень хорошо — у меня просто нет слов. Они все сделали правильно, включали прессинг именно там, где это нужно. Я не могу быть еще более гордым за своих парней.Надеюсь, сегодня все увидели, что мы уважаем Кубок Англии", — цитирует Клоппа ВВС.