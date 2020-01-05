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Лэмпард не исключил ухода Жиру из "Челси" в январе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не исключил уход нападающего Оливье Жиру из клуба во время зимнего трансферного окна.

Контракт 33-летнего Жиру с синими истекает летом 2020 года, и клуб не предлагал французу продлить соглашение. Устав сидеть на скамейке запасных и беспокоясь за своей место в сборной Франции, которой летом предстоит выступить на Евро-2020, Оливье заинтересован в смене клубной прописки.

"Я разговаривал с ним. Если это то, чего действительно хочет Оли, и это устроит клуб, меня и команду, тогда это может случиться. Но лишь при условии, что все три условия сойдутся", — цитирует Лэмпарда The Sun.

Sport24


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Теги: Лэмпард Жиру Челси АПЛ
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