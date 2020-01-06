Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о команде в преддверии домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с "Лидс Юнайтед".
"Я думаю, что победы объединяют, и когда у вас есть эти прекрасные совместные впечатления, то они всегда будут оставаться в команде. Те, с кем работаешь, тебе нравятся всё больше, начинаешь больше им доверять. Вырабатывается привычка побеждать, побеждать и побеждать. После того как однажды выиграл, не хочется останавливаться, и становишься зависимым от побед. В этом клубе мы и пытаемся сделать это.
Когда я перешёл в "Арсенал", то мы, естественно, пытались бороться за победу в чемпионате Англии, но в то же время нам не хватало уровня, чтобы поддерживать его каждый год. Поэтому Кубки становились всё важнее и важнее", — приводит слова Артеты Sky Sports.
Матч "Арсенал" — "Лидс Юнайтед" состоится сегодня, 6 января, в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", начало — в 22:55 мск.
"Чемпионат"
Артета: после побед начинаешь от них зависеть. В "Арсенале" мы и пытаемся сделать это
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