Гвардиола: когда у "МЮ" есть возможность бежать, они одни из лучших. И не только в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед"."Этот матч будет похож на нашу последнюю встречу. Конечно, игры на "Олд Траффорд" проходят чуть иначе, но "Юнайтед" – это команда, созданная для бега. Когда у них есть такая возможность, это одна из лучших команд, и не только в Англии. Всё дело в скорости – Джеймс, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд и Лингард. У меня есть предчувствие, что они собираются бежать. Один, два, три раза или столько, сколько получится, и нам нужно избежать ошибок в построении атак.Нам нужно быть готовыми к этому, но при этом играть в свой футбол. Я не собираюсь готовиться к матчу, думая: "Не дай им убегать". Нам нужно постараться забить, играть по-своему и попытаться добиться результата", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" состоится завтра, 7 января, начало – в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 29 января.