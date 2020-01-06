Артета не исключает, что вернёт Джаке капитанскую повязку в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился информацией о том, сможет ли полузащитник клуба Гранит Джака снова стать капитаном команды."Может ли Джака снова надеть капитанскую повязку в "Арсенале"? Сейчас я не могу сказать, только время покажет это. Знаю, что в настоящий момент он счастлив остаться в клубе, он полностью сосредоточен, и это является большим плюсом для команды. Когда я оказался здесь, то осознал всю картину происходящего. Я понимал всю серьёзность ситуации, что она должна быть разрешена тем или иным способом", — приводит слова Артеты Football.London.Ранее Микель Артета выразил уверенность, что Джака останется в "Арсенале". Швейцарец в этом сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Англии, в которых отдал одну результативную передачу.