Минамино: "Энфилд" - лучший стадион для футболистов

Японский полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино поделился впечатлениями от дебютного матча за красных в рамках Кубка Англии с "Эвертоном"."Я рад, что теперь стал частью этой команды, но с этого момента мне нужно показать свою полезность на поле. Лично я хотел бы забить или сделать результативную передачу. Это был, пожалуй, один из самых интенсивных матчей, в котором я принимал участие. Но я знал, что Премьер-лига будет такой, поэтому не был удивлён.Атмосфера была невероятной. "Энфилд" – лучший стадион для футболистов. Болельщики были великолепны, и я просто очень рад, что мы одержали победу", - цитирует Минамино Goal.