Клопп: Минамино именно тот игрок, который нам нужен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен дебютом новичка команды Такуми Минамино в матче Кубка Англии с "Эвертоном" (1:0). Японец перешел в "Ливерпуль" из "Зальцбурга"."Отлично сыграл. Это тот игрок, которого мы хотели. Именно тот самый. Всегда трудно проводить первый матч с командой, которую ты не знаешь, особенно если она уже сложившаяся. Он показал необыкновенное видение игры, отличные навыки работы с мячом, невероятное отношение к работе. Мне его игра понравилась", — цитирует Клоппа Sky Sports.