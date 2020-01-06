Хын Мин: не хочу больше думать о красных карточках

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин поделился мнением о красных карточках, полученных в прошлом году в чемпионате Англии."Это уже прошло, я не хочу ни говорить, ни думать об этом. Я просто хочу сосредоточиться на том, что ждёт меня в будущем, сейчас это самое главное. Я хочу извлечь урок из того, что было. Три красные карточки – это не то, чего я хочу, и не то, чего я ожидал. Три красные карточки, это было очень больно и неприятно. Я постараюсь вынести что-то полезное из всех этих ситуаций", - цитирует Хын Мина Sky Sports.