"Лестер" готов заплатить 40 млн евро за защитника "Ювентуса" Демирала

"Лестер Сити" проявляет интерес к турецкому защитнику туринского "Ювентуса" Мериху Демиралу, утверждает Calciomercato со ссылкой на Corriere Dello Sport.По данным источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 40 млн. Предыдущее предложение "Лестер Сити" составляло € 30 млн, но оно было отклонено. При этом "Ювентус" не горит желанием расставаться с игроком.Демирал перешёл в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло". Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.