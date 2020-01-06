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"Лестер" готов заплатить 40 млн евро за защитника "Ювентуса" Демирала

"Лестер Сити" проявляет интерес к турецкому защитнику туринского "Ювентуса" Мериху Демиралу, утверждает Calciomercato со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По данным источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 40 млн. Предыдущее предложение "Лестер Сити" составляло € 30 млн, но оно было отклонено. При этом "Ювентус" не горит желанием расставаться с игроком.

Демирал перешёл в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло". Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Лестер АПЛ Ювентус Демирал Серия А
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1 Ливерпуль 20 58
2 Лестер  21 45
3 Манчестер Сити 21 44
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
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20 Норвич 21 14
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2 Интер 17 42
3 Лацио 17 39
4 Рома 18 35
5 Аталанта 18 34
6 Кальяри 18 29
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20 СПАЛ 18 12
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