Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он никогда не будет работать в "МЮ" или мадридском "Реале".
Ранее Гвардиола возглавлял "Барселону" — главного конкурента "Реала".
"После "Манчестер Сити" я не буду работать в "МЮ". Я также никогда не буду тренировать мадридский "Реал". Это однозначно.
Если у меня не будет других предложений, то буду отдыхать на Мальдивах! Может быть, и не на Мальдивах, ведь там нет полей для гольфа", — цитирует Гвардиолу Goal.
Сегодня состоится матч "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити", который пройдет в рамках полуфинала Кубка лиги. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Sport24
Гвардиола: я никогда не буду тренировать "Манчестер Юнайтед" и "Реал"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»