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"Тоттенхэм" готов арендовать Лемара с правом выкупа

Вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщает источник, "Тоттенхэм Хотспур" может арендовать французского футболиста с правом выкупа за € 60 млн. Уже в январское трансферное окно английский клуб готов взять игрока за € 6 млн. Лемар не проявляет себя должным образом в Испании под руководством Диего Симеоне, который сказал, что вингер не оправдал ожиданий. Сам полузащитник хочет иметь постоянную игровую практику, чтобы попасть в окончательную заявку сборной Франции на чемпионат Европы 2020.

Тома Лемар, купленный из "Монако" за € 60 млн летом 2017 года, принял участие в 64 матчах за мадридский клуб, в которых отличился всего лишь 3 раза.

"Чемпионат"


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Теги: Тоттенхэм Лемар АПЛ Атлетико Ла Лига
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