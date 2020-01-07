Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сравнил игру 1/32 финала Кубка Англии с "Лидс Юнайтед" (1:0) с походом к стоматологу.
"Это кошмар для любой команды. Я сказал перед матчем, что играть с "Лидс Юнайтед" — всё равно что сходить к стоматологу. Это тяжело. Они делают игру крайне трудной для любого соперника. "Лидс" — отличная команда", - цитирует Артету Sky Sports.
В 1/16 финала Кубка Англии лондонский "Арсенал" встретится с "Борнмутом". Матч состоится в период с 24 по 27 января.
"Чемпионат.сом"
Артета: играть с "Лидс Юнайтед" - всё равно что сходить к стоматологу
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