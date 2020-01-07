"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити": стартовые составы команд

7 января в Манчестере состоится манкунианское дерби — "Манчестер Юнайтед" примет на "Олд Траффорд" "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс, Фред, Перейра, Джеймс, Лингард, Рэшфорд, Лингард.



"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брейне, Б. Силва, Стерлинг.

