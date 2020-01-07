"Ливерпуль" будет получать рекордные для Англии 94 млн евро в год по контракту с Nike

"Ливерпуль" будет зарабатывать € 94 млн в год по контракту с Nike, сообщает Daily Mail.Эта цифра является рекордной для Англии. Прежнее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед", который получает от технического спонсора adidas € 88 млн в год.Больше "Ливерпуля" от технических спонсоров получают только "Барселона" (€ 117 млн, Nike) и мадридский "Реал" (€ 115 млн, adidas).Nike начнёт сотрудничество с "Ливерпулем" с 1 июня. В данный момент техническим спонсором мерсисайдцев является компания New Balance, от которой клуб получает € 53 млн в год. Осенью прошлого года производитель экипировки захотел продлить истекающий контракт с клубом, активировав пункт, по условиям которого он может остаться техническим спонсором, если повторит самое выгодное предложение конкурента. New Balance был готов платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ним сотрудничество. Суд по итогам разбирательства встал на сторону "Ливерпуля".