Гвардиола: мы играли с "МЮ", чего вы ждете? Победы 7:0?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан"."Первые минуты были напряженными, но потом мы забили выдающийся гол и сыграли очень хорошо. Во втором тайме они заиграли по-другому, и нам пришлось постараться, чтобы удержать мяч.Это еще не конец, потому что это "Юнайтед". Они умеют забивать голы, но, надеюсь, мы снова сможем выйти в финал. Мы играли с "Юнайтед", так чего вы ждете? Победы со счетом 7:0? Это было великолепное выступление на "Олд Траффорд".Конечно, "МЮ" еще может вернуться. В прошлом году они проиграли дома "ПСЖ" в Лиге чемпионов, но прошли дальше. Футболка этого клуба олицетворяет историю и заставляет гордиться", — цитирует Гвардиолу BBC.