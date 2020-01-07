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Сульшер напомнил о камбеке "Манчестер Юнайтед" против "ПСЖ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

"С момента их первого гола и в особенности после второго нам пришлось нелегко. Во втором тайме мы хорошо отреагировали, но и в первой половине до гола были "качели". Мы недостаточно хорошо справились с этой неудачей. Недостаточно разобрались с их системой, ведь мы знаем, что они могут так играть. В прошлом сезоне они действовали аналогичным образом и обыграли "Челси" со счетом 5:0.

Раньше мы уже проявляли себя, когда проигрывали в первом матче дома, а потом переворачивали ситуацию. "ПСЖ" — последний пример. Мы должны верить, что можем дать результат", — цитирует Сульшера Sky Sports.

Sport24.ru


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ ПСЖ Лига 1
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
2 Лестер  21 45
3 Манчестер Сити 21 44
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон 21 30
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 18 45
2 Марсель 19 38
3 Ренн 18 33
4 Лилль 19 31
5 Нант 19 29
6 Реймс 18 28
...
20 Тулуза 19 12
Сезон | Таблица | Календарь

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