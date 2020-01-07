Сульшер напомнил о камбеке "Манчестер Юнайтед" против "ПСЖ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Кубка лиги."С момента их первого гола и в особенности после второго нам пришлось нелегко. Во втором тайме мы хорошо отреагировали, но и в первой половине до гола были "качели". Мы недостаточно хорошо справились с этой неудачей. Недостаточно разобрались с их системой, ведь мы знаем, что они могут так играть. В прошлом сезоне они действовали аналогичным образом и обыграли "Челси" со счетом 5:0.Раньше мы уже проявляли себя, когда проигрывали в первом матче дома, а потом переворачивали ситуацию. "ПСЖ" — последний пример. Мы должны верить, что можем дать результат", — цитирует Сульшера Sky Sports.