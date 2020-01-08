"Астон Вилла" намерена приобрести польского нападающего "Милана" Кшиштофа Пёнтека в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.
Как утверждает источник, бирмингемский клуб рассматривает возможность приобрести форварда, чтобы сохранить прописку в английской Премьер-лигу на следующий сезон. Сам игрок пока не определился со своим будущим, но в случае продажи игрока "Милан" намерен выручить за него € 32 млн. Ранее появилась информация, что зимой и "Вест Хэм" может приобрести игрока.
Пёнтек перешёл в "Милан" в январе 2019 года из "Дженоа". Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (три — с пенальти).
"Чемпионат"
"Астон Вилла" готова предложить контракт Пёнтеку
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