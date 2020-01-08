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"Челси" готов отправить в "Лион" Жиру с доплатой в обмен на Дембеле

"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Лиона" Мусса Дембеле.

По информации британских СМИ, главный тренер синих Фрэнк Лэмпард обозначил руководству главную цель на зимнее трансферное окно — приобретение форварда. Одним из кандидатов является 23-летний Дембеле, который оценивается в 40 млн фунтов. С целью снизить сумму трансфера "Челси" готов включить в сделку нападающего Оливье Жиру.

Дембеле перешел в "Лион" из "Селтика" летом 2018 года за 22 млн евро. С тех пор он провел за французский клуб 72 игры, в которых забил 32 гола и отдал 9 голевых передач.

Напомним, в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию "Челси" на запрет на регистрацию новых игроков, потому лондонский клуб может совершать переходы во время зимнего трансферного окна-2020.

Sport24


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Теги: Челси Лион АПЛ Лига 1 Жиру Дембеле
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