Защитник "МЮ" Магуайр может выбыть на долгий срок из-за травмы бедра

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр угодил в лазарет манкунианского клуба.Футболист вышел в стартовом составе на матч Кубка Англии против "Вулверхэмптона" и получил травму в первом тайме. В перерыве Магуайра хотели заменить, однако сам игрок, у которого низкий болевой порог, заверил, что готов играть, и тем самым усугубил свое повреждение.По данным The Telegraph, у Магуайра надрыв мышцы бедра. Сроки восстановления игрока пока не сообщаются, но не исключено, что защитник пропустит продолжительное время.В текущем сезоне 26-летний Магуайр провел 21 матч в АПЛ, отметившись двумя желтыми карточками.