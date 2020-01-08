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Рэшфорд: "МЮ" играет только на 50% своих возможностей

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (1:3) в матче полуфинала Кубка Лиги.

"Никто не хочет проигрывать и никто не выходит на поле с мыслью о проигрыше. Не думаю, что это проблема.

Все понимают, что мы хотим побеждать, команда сражается. Нам нужно продолжать бороться, ситуация может улучшиться.

Возможно, мы играем только на 50 процентов от своих возможностей. Нужно продолжать работать, чтобы достичь того уровня, который позволит команде побеждать", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.

Sport24.ru


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Теги: Рэшфорд Манчестер Юнайтед АПЛ
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