Льорис вернулся к тренировкам после травмы локтя

Капитан "Тоттенхэма" вратарь Уго Льорис приступил к тренировкам после серьезной травмы локтя, полученной в октябре в матче против "Брайтона" (0:3).Как сообщает Daily Mail, французский голкипер вернулся к занятиям. Ожидается, что он сможет вернуться к тренировкам в общей группе в течение 10 дней.Таким образом, Льорис может вернуться на поле в конце января или начале февраля. Он перенес операцию 7 ноября.В нынешнем сезоне 32-летний вратарь принял участие в 7 матчах АПЛ.