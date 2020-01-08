Полузащитник "Лестера" Ндиди выбыл до февраля из-за травмы

Полузащитник "Лестера" Вилфред Ндиди выбыл до февраля из-за травмы.Как рассказал главный тренер клуба Брендан Роджерс, нигерийский хавбек получил повреждение на тренировке. Теперь ему потребуется операция, из-за которой он будет вынужден пропустить несколько недель."Ничего особо серьезного. Надеюсь, в феврале он будет готов снова идти в бой", — цитирует Роджерса Daily Mail.В этом сезоне Ндиди провел 20 матчей за "Лестер" в АПЛ и забил 2 гола.