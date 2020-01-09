"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Эриксена в январе

По информации Sky Sports, "Манчестер Юнайтед" исключил возможность приобретения полузащитника Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.Ранее сообщалось, что "МЮ" готов в январе заплатить за датчанина 20 миллионов фунтов стерлингов, но до сих пор манкунианцы не сделали никаких предложений лондонскому клубу."Юнайтед" вел переговоры со «шпорами» о переходе 27-летнего игрока летом 2019 года, но тогда сделка так и не состоялась.Другим претендентом на футболиста является "Интер".