» » Артета - о зимней трансферной кампании "Арсенала": не ожидаю ничего большого

Артета - о зимней трансферной кампании "Арсенала": не ожидаю ничего большого

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал об ожиданиях от работы клуба на трансферном рынке этой зимой.

"Не ожидаю ничего большого. Жду, что большие вещи будут делать те футболисты, которые у меня уже есть, и те игроки, которые сейчас восстанавливается после травм. Но если появятся варианты помочь команде, сделать её более сбалансированной, обязательно их рассмотрим.

Мы всегда изучаем возможности усиления. У нас есть игроки, которые будут отсутствовать продолжительное время из-за серьёзных травм, так что нам нужно попробовать найти варианты в этом направлении", — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Артета Арсенал АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Артета - о зимней трансферной кампании "Арсенала": не ожидаю ничего большого
Силкин: Новиков будет прислушиваться к советам отца, с родным человеком работать проще
Фанату, оскорбившему Балотелли по расовому признаку, на 5 лет запрещено посещение матчей
Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции
"Атлетико" на последних минутах вырвал победу у "Барселоны" 2
Помощник Кононова: говорил с Фернандо - он не планирует возвращаться в "Спартак"
Агент Краневиттера: есть шанс, что Матиас останется в "Зените"
Сборная Швеции благодаря голу Ларссона обыграла Молдову 1
Футболиста "РБ Лейпциг" Ильзанкера обвинили в изнасиловании
Кейну будет сделана операция. Нападающий вернется к тренировкам не раньше апреля
Рейнгольд - о назначении Кашшаи: человек независимый должен навести здесь порядок
Агент Нсаме опроверг интерес к футболисту со стороны "Краснодара"
Фролов: когда я переходил в "Сочи", то рассчитывал на большее
Сергей Хусаинов: Наши арбитры работают по понятиям. Кашшаи не сможет исправить положение
Отец главного тренера московского "Динамо" вошел в тренерский штаб основы 2
Белкин: надеюсь, с назначением Кашшаи и Фурсы состояние дел в российском футболе улучшится
Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, делавший предложение по Шкурину 1
Медведев - об интересе "Фейеноорда" к Кокорину: ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем 1
"Динамо" расторгло контракт с Шейдаевым 1
Медведев: надо пожелать Кашшаи успехов - работы будет много 1
Агент объяснил, почему Шкурин перешел в "Динамо", а через несколько часов был продан в ЦСКА 6
Бутенко: Егоров уволился, и теперь бросать ему в спину камни неэтично
"Фейеноорд" заинтересован в услугах Кокорина 6
Хусаинов: судейство в России при Кашшаи не изменится 2
В УЕФА прокомментировали возможность безвизового въезда фанатов в страны Евро-2020
Защитник сборной США покинул сбор "Аякса" в Катаре из-за политической ситуации
Егорова заменят Кашшаи и Фурса. Одного ненавидит Украина, другой пришёл инспектировать из «Зенита» 14
Будогосский: вряд ли можно будет судить о работе Кашшаи и Фурсы за оставшийся отрезок чемпионата 1
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Эриксена в январе
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС 29
Все новости