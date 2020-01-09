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"Лестер" сделает новое предложение о покупке защитника "Ювентуса" Демирала

"Лестер" продолжает предпринимать попытки приобрести защитника "Ювентуса" Мериха Демирала, утверждает The Mirror.

Как сообщает источник, ранее туринский клуб уже отклонил предложения "Лестера" в размере € 27 млн и € 37 млн за турецкого игрока. Отмечается, что главный тренер команды Брендан Роджерс лично наблюдает за прогрессом игрока, который может стать партнёром Чаглара Сёюнджю по обороне в английском клубе.

Демирал перешёл в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло". Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.

"Чемпионат"


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Теги: Лестер Ювентус Демирал Серия А АПЛ
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
2 Лестер  21 45
3 Манчестер Сити 21 44
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
...
20 Норвич 21 14
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 18 45
2 Интер 18 45
3 Лацио 17 39
4 Рома 18 35
5 Аталанта 18 34
6 Кальяри 18 29
...
20 СПАЛ 18 12
Сезон | Таблица | Календарь

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