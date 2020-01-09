"Лестер" сделает новое предложение о покупке защитника "Ювентуса" Демирала

"Лестер" продолжает предпринимать попытки приобрести защитника "Ювентуса" Мериха Демирала, утверждает The Mirror.Как сообщает источник, ранее туринский клуб уже отклонил предложения "Лестера" в размере € 27 млн и € 37 млн за турецкого игрока. Отмечается, что главный тренер команды Брендан Роджерс лично наблюдает за прогрессом игрока, который может стать партнёром Чаглара Сёюнджю по обороне в английском клубе.Демирал перешёл в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло". Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.