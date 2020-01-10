Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, как на игре команды сказалась травма форварда Харри Кейна.
"Если я буду много говорить о Харри, то немного расстроюсь, после чего вы начнете говорить, что я жалок. Лучше говорить о том, что меня веселит.
Нужно понимать, что без него мы не можем играть так, как мы обычно играем с ним. Не можем делать то, что можем с Харри.
Что касается потенциальных новичков, то если Дэниэл Леви сможет найти решение в преддверии тяжелых месяцев, что ждут нас впереди, то я за.
Если нет, то подождем до лета для следующей стадии эволюции команды. Январское трансферное окно странное. Это окно возможностей. Если выпадает возможность, у тебя есть шанс воспользоваться ей", - цитирует Моуринью Sports.ru со ссылкой на ВВС.
Моуринью: не можем играть без Кейна так же, как с ним
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