58-летний фанат "Манчестер Сити" Иэн Болдри был приговорен к 200 часам общественных работ за оскорбление нападающего команды Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.
В декабре 2018 года Болдри допустил расистские выкрики, когда праздновал гол Стерлинга в ворота "Борнмута".
В суде болельщик заявил, что его захлестнули эмоции, и сейчас он жалеет о своих словах.
Также "Манчестер Сити" запретил Болдри посещать домашний стадион команды в течение пяти лет.
Sport24
"Манчестер Сити" на 5 лет запретил вход на стадион 58-летнему фанату, оскорбившему Стерлинга
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