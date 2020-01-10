"Манчестер Сити" на 5 лет запретил вход на стадион 58-летнему фанату, оскорбившему Стерлинга

58-летний фанат "Манчестер Сити" Иэн Болдри был приговорен к 200 часам общественных работ за оскорбление нападающего команды Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.В декабре 2018 года Болдри допустил расистские выкрики, когда праздновал гол Стерлинга в ворота "Борнмута".В суде болельщик заявил, что его захлестнули эмоции, и сейчас он жалеет о своих словах.Также "Манчестер Сити" запретил Болдри посещать домашний стадион команды в течение пяти лет.