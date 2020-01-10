Вудворд остаётся самым высокооплачиваемым управленцем в АПЛ

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заработал за минувший сезон ? 3,16 млн (€ 3,71 млн). 48-летний британец остаётся самым высокооплачиваемым управленцем среди всех клубов английской Премьер-лиги. При этом годом ранее Вудворд получил от "МЮ" на ? 1 млн (€ 1,17 млн) больше, сообщает The Times.Всего за прошлую кампанию "Юнайтед" выплатил своим 12 директорам, включая сэра Алекса Фергюсона, ? 6,8 млн (€ 7,98 млн).Второе место в списке самых высокооплачиваемых управленцев АПЛ занимает президент лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Дэниэл Леви, заработавший ? 3 млн (€ 3,52 млн).