"Интер" готов заплатить за Эриксена € 20 млн. Игроку предложен контракт на 4,5 года

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский "Интер" в зимнее трансферное окно.Как сообщает The Guardian, нерадзурри выразили готовность заплатить за датчанина € 20 млн в этом месяце, чтобы заполучить его за полгода до истечения контракта со "шпорами". Итальянский клуб сделал Эриксену предложение о соглашении на четыре с половиной года. Если сделка сорвётся и переход состоится летом, то длительность контракта будет сокращена до четырёх лет.При этом "Интеру", чтобы заполучить хавбека, предстоит выдержать конкуренцию. В услугах Кристиана заинтересованы ещё несколько клубов, среди которых "Пари Сен-Жермен". Представители этих команд в ближайшие дни встретятся с агентом игрока.Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник в 17 матчах английской Премьер-лиги отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 жёлтых карточек.