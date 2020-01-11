Сократис: "Арсенал" играл намного лучше "Кристал Пэлас", мы разочарованы результатом

Защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастатопулос прокомментировал результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (1:1)."Разочарованы результатом, потому что играли намного лучше соперника и имели шансы на победу. Первые 35 минут встречи провели очень хорошо, сделали то, что требовал от нас главный тренер. В концовке первого тайма и начале второго потеряли концентрацию и немного расслабились.Что касается удаления Обамеянга, VAR существует для того, чтобы помогать арбитрам. Реакция была не самой лучшей, но мы разочарованы, потому что нам не повезло. Но мы не против VAR и уважаем решение арбитров", - цитирует Сократиса BT Sport.