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Анчелотти: в конце игры пришлось немного потерпеть

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти остался доволен победой над "Брайтоном" (1:0) в матче чемпионата Англии.

"Весьма доволен. В течение 60 минут игра была хорошей, в конце пришлось немного потерпеть. Мы были полны решимости набрать три очка, и это самое главное. Игроки хорошо реагировали. Поддержка стадиона очень важна для нас. Надеюсь, что следующая игра будет такой же.

Ришарлисон забил фантастический мяч. Это удивительный игрок, который может занимать любую позицию. Что касается падения Уолкотта, то я думаю, что там был пенальти. Я был удивлен: он мог забить, но упал. Мне сложно судить. Возможно, ВАР в этом лучше разбирается", — цитирует Анчелотти ВВС.

"СЭ"


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Теги: Анчелотти Эвертон Брайтон АПЛ
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