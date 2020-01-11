Моуринью - о матче с "Ливерпулем": "Тоттенхэм" ничего не получил, хотя чего-то заслуживал

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после домашнего матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (0:1)."Это футбол. Иногда получаешь больше, чем заслуживаешь, иногда меньше. Сегодня мы ничего не получили, хотя чего-то заслуживали.Это был матч лучшей команды в мире против команды, которая переживает непростой период, у которой есть травмы в трудный отрезок сезона. Парни были фантастическими, когда пытались изменить ход встречи и создавали проблемы.Попадание в топ-4 АПЛ? Можно говорить о первой четвёрке, когда начинаешь сезон с нулём очков. Но трудно говорить об этом, когда начинаешь с минус 12", - цитирует Моуринью BBC.