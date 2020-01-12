Эриксен согласовал контракт с "Интером"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским "Интером". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.Теперь "Интеру" нужно договориться с руководством "Тоттенхэма" о сумме трансфера. "Шпоры" хотят выручить с продажи 27-летнего датчанина не менее € 20 млн. Чёрно-синие надеются снизить цену.Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с лета 2013 года. Контракт хавбека с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Кристиан забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах за «шпор» во всех турнирах.